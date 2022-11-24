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Намагаються удосконалювати фортифікаційне обладнання на двох напрямках: в Генштабі розповіли про дії окупантів на передовій

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Намагаються удосконалювати фортифікаційне обладнання на двох напрямках: в Генштабі розповіли про дії окупантів на передовій

Фото: Associated Press

Російські окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів на Криворізькому та Херсонському напрямках.

Росіяни на Криворізькому та Херсонському напрямках удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. 

Росіяни задіяли різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області, Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.

“За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових на сході. Намагаються прорватися на трьох напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
372
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