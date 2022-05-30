Намагаються уникнути участі в бойових діях: у Генштабі розказали про моральний стан окупантів

Через значні втрати на війні проти України у російських окупантів спостерігається низький морально-психологічний стан.
Загарбники все частіше не поспішають йти на штурм українських позицій та намагаються уникнути бойових дій.
Про це 30 травня йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ здійснили вдалий наступ у Херсонській області, після чого ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка.
Читайте також:
- Ердоган і Путін поговорили про війну в Україні: що запропонував президент Туреччини
- Війська РФ продовжують підготовку до наступу та вивчають шляхи висування – Генштаб
- Як виїхати зі Львова 31 травня: графік руху поїздів у межах України та за кордон