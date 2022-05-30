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Намагаються уникнути участі в бойових діях: у Генштабі розказали про моральний стан окупантів

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Намагаються уникнути участі в бойових діях: у Генштабі розказали про моральний стан окупантів

Через значні втрати на війні проти України у російських окупантів спостерігається низький морально-психологічний стан.

Загарбники все частіше не поспішають йти на штурм українських позицій та намагаються уникнути бойових дій. 

Про це 30 травня йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. 

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ЗСУ здійснили вдалий наступ у Херсонській області, після чого ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка. 

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