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"Намагаються утримати зайняті позиції": у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

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"Намагаються утримати зайняті позиції": у Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування українських військ.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що військові злочинці РФ продовжують підготовку до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

Нагадаємо, що українські розвідники знищили інженерний підрозділ російських окупантів.

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