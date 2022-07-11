Намагаються утримати зайняті позиції: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

Російські окупанти зосереджують на Слобожанському напрямку зусилля щодо утримання зайнятих рубежів в деяких районах Харківщини.

Головна мета росіян - не допустити просування наших військ до державного кордону.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти здійснили обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

“Ворог завдав ударів з озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ переходять до третього етапу війни.

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