"Намагаються вчинити штурмові дії": Арестович розповів, де зосереджені основні сили окупантів

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у неділю, 24 квітня, у своєму брифінгу розповів про воєнно-політичну обстановку навколо України.

За словами Арестовича, російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля у напрямку Слов’янська та Краматорська, а також посилив атаки на лінії розмежування в зоні ООС.

"Протягом доби воєнно-політична обстановка навколо України суттєвим чином не змінилася. Головне зусилля ворог продовжує зосереджувати на намаганні вийти від міста Ізюм до міст Слов’янськ, Краматорськ. Посилив атаки на колишній лінії розмежування в зоні ООС, яку продовжують утримувати наші війська, і намагаються вчинити штурмові дії в районі міст Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Але успіху немає", - зазначив він.

Олексій Арестович розповів про ситуація щодо російського вторгнення на 60 день війни

Нагадаємо, що на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ.

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