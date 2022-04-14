“Намагаються відігратися за поразки”: Зеленський повідомив про активність російських військ

Український президент розповів про нові колони військової техніки та пошуки резервів збройних сил РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у середу, 13 квітня, посилили свою активність на східному та південному напрямках.

Про це він говорив під час свого звернення.

“Намагаються відігратись за свої поразки. Продовжують ракетно-бомбові і артилерійські удари. Заводять нові колони техніки. Шукають резерви. Намагаються забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни – тобто ще з цих тимчасово окупованих районів на додачу до так званої "мобілізації" в окремих районах Донецької та Луганської областей”, - перерахував заходи, які застосовують російські війська, український президент.

За його словами, така гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість.

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“Навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє від слова "взагалі", російські військові сумніваються у своїй здатності зламати нас, зламати Україну. Що ж, робимо все, щоб їхні сумніви виправдались”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, російські війська застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки.

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