Намагаються виправдати власні звірства: терористи "ДНР" взялися звинувачувати ЗСУ у вбивстві полонених з України

Влада самопроголошеної "ДНР" заявила про удар нібито ЗСУ по колонії в Оленівці. У цьому місці терористи з так званої "республіки" в жахливих умовах тримають українських цивільних та військовополонених.

Так звана влада "ДНР" заявила, що вночі нібито українські сили вдарили по в'язниці в Оленівці на території Донецької області. За інформацією терористів з окупованих територій, снаряди потрапили до барака з полоненими, 40 людей загинули, 130 поранено.

Про це заявив так званий заступник міністра інформації самопроголошеної "ДНР" Данило Безсонов.

У повідомленні Безсонов не уточнює, яка саме в'язниця обстріляна. Проте відомо, що в Оленівці розташована колонія №120, яка стала відомою від початку війни. Про умови утримання у в’язниці телеканалу "Дождь" раніше розповідали волонтери, які возили допомогу до Маріуполя.

Так, після початку війни та облоги Маріуполя російськими військами Костянтин Величко серед інших волонтерів почав возити гуманітарну допомогу із Запоріжжя до захоплених міст. 28 березня він разом із напарником потрапив у полон до колонії №120 у Оленівці Донецької області.

Везли волонтерів до місця утримання із зав'язаними очима та з перемотаними скотчем руками.

"Ставили на коліна на бетон, погрожували зброєю, а якщо ми неправильно стояли чи сиділи, як здавалося нашим конвоїрам, били по тих частинах тіла, якими ми неправильно стояли чи сиділи", — розповів Величко.

У колонії 21 бранця поселили до шестимісної камери. Їм давали по два літри води та по шматку хліба на добу.

"Спали ми в три зміни, бо неможливо було не те, що лягти повністю, а навіть сісти повноцінно", — згадує Величко.

У туалет полонених водили двічі на день, на вулицю вперше вивели лише через два тижні. Пізніше бранців побільшало і в тій же камері було вже до 50 людей.

Конвоїри, за словами Величка, постійно переконували волонтерів, що ті не мають шансів вийти з колонії найближчим часом.

"У моєму випадку обіцяли дочці зателефонувати і сказати, що тато якщо не космонавт, то принаймні льотчик, ось він полетів, повернеться дуже-нескоро", — розповів Величко.

На початку липня волонтерів зненацька випустили. Їм сказали взяти речі, вивели їх за ворота та повідомили, що вони вільні. Коли Величко звільнявся, в колонії, за його словами, ще залишалися люди як цивільні, так і військовополонені.

Нагадаємо, українські військові влучили у склади боєприпасів окупантів в тимчасово окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.

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