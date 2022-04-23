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"Намагаються вийти на адміністративні кордони": Арестович розповів про плани окупантів на Херсонському напрямку

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"Намагаються вийти на адміністративні кордони": Арестович розповів про плани окупантів на Херсонському напрямку

скриншот з відео

У Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області.

Проте українські війська дають їм відпір.

Про це під час брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

“Я так бачу, що російський генерал Дворніков жене свої війська вперед незважаючи на дуже несприятливі умови та обстановку, що відображається на втратах, які несе противник”, - наголосив Олексій Арестович.

Він також додав, що що на Харківщині наші війська після вдалого контрнаступу звільнили три населені пункти.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров у Сєвєродонецьку став свідком обстрілів міста російськими окупантами.

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