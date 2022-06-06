Намагаються встановити контроль: в Міноборони розповіли, що відбувається на сході України

Намагаються встановити контроль: в Міноборони розповіли, що відбувається на сході України

Російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Їхня мета - встановлення контролю над адміністративними кордонами Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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За його словами, військові злочинці РФ хочуть утримати сухопутний коридор від Ростовської області до тимчасово окупованого Криму. Крім того, Росія продовжує блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Окупанти інтенсивно обстрілюють та проводять штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях.

“Оперативно-тактична авіація зс росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, зокрема сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет. Противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС”, - розповіли в пресслужбі Міністерства оборони України.

Там також додали, що військові злочинці РФ завдали ракетних ударів береговими ракетними комплексами “Бастион-П” з позиційного району в західній частині Криму.

Нагадаємо, що за період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення.

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