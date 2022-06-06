Намагаються встановити контроль: в Міноборони розповіли, що відбувається на сході України

Російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.
Їхня мета - встановлення контролю над адміністративними кордонами Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
За його словами, військові злочинці РФ хочуть утримати сухопутний коридор від Ростовської області до тимчасово окупованого Криму. Крім того, Росія продовжує блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
Окупанти інтенсивно обстрілюють та проводять штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях.
“Оперативно-тактична авіація зс росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, зокрема сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет. Противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС”, - розповіли в пресслужбі Міністерства оборони України.
Там також додали, що військові злочинці РФ завдали ракетних ударів береговими ракетними комплексами “Бастион-П” з позиційного району в західній частині Криму.
Нагадаємо, що за період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення.
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