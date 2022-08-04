Намагаються встановити повний контроль над двома областями: в Генштабі розповіли, що відбувається на сході України

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на сході України. Їхня мета - встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Росіяни намагаються встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Для цього вини зосереджують основні зусилля на сході нашої держави.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Противник зосереджує основні зусилля на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що поблизу тимчасово окупованої Нової Каховки пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Читайте також: