Намагаються йти в контрнаступ та обстрілюють мирні міста Україні: в Генштабі розповіли про поточну обстановку на фронті

Українські військові протягом минулої доби просунулися на сім кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Українські військові продовжують звільняти від окупантів тимчасово захоплені території. Минулої доби ЗСУ просунулись на сім кілометрів та взяли під контроль шість населених пунктів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ. Така ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжують обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман.

На Бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ.

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Яка ситуація в Херсоні

Російські окупанти під час відходу з Херсону почали нищити там інфраструкутуру. Вони підірвали котельні, об’єкт обленерго, а також телецентр, який розташований біля телевежі. Сама ж телевежа не постраждала.

Водночас експерти кажуть, що Херсон та правий берег Дніпра перебуватимуть в небезпеці навіть після відступу росіян. В той же час українським військам зараз немає сенсу форсувати Дніпро. Це небезпечно, особливо в теперішніх умовах, коли росіяни сконцентрували великі сили на лівому березі.

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