"Намагаються закидати наші сили трупами": Єрмак про бої за Бахмут та Соледар

Керівник ОП також нагадав, якою ціною ЗСУ тримають оборону на сході України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдат східну ділянку фронту, аби виправдати мобілізацію, оголошену диктатором Володимиром Путіним наприкінці вересня 2022 року.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Стратегія ворога на сході цілком зрозуміла. Вони намагаються закидати наші сили трупами заради примарної мети здобути хоч якусь перемогу, щоб виправдати вже проведену мобілізацію. Але в них не виходить – подвиг наших воїнів титанічний. Соледар, Бахмут і Схід зараз тримаються. А тіла російських зеків замерзають в полях", - зазначив він.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, навіщо Єрмак пише ребусами.

Бої за Бахмут та Соледар

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський об‘їхав війська, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просувається вперед, проте ворог також наступає. І у Соледарі наразі дійсно складна ситуація.

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців.

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