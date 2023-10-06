Намагаються залякати ти спонукають до миру: чому окупанти посилили ракетні удари по Україні

Депутат Харківської райради вважає, що причини в тому, що потрібно максимально залякати суспільство, максимально підняти градус ненависті.

Російські окупанти, які посилили обстріли Харківщини, намагаються залякати населення та спонукають Україну “до миру”.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук.

За його словами, такі обстріли ніяким чином не пов’язані з подіями на фронті. Натомість російські окупанти намагаються залякати наше суспільство.

"Це важко пов'язати з подіями на фронті, бо ці обстріли ніяк не впливають на перебіг на лінії фронту. Я думаю, що тут трошки інші причини. Причини в тому, що потрібно максимально залякати суспільство, максимально підняти градус ненависті і, можливо, спонукання до миру, як це вважають путіністи", - зазначив Богдан Ткачук.

Він також додав, що саме тому армія РФ відмовилася від використання неточних та ненадійних комплексів С-300, якими вони гатили по Слобожанщині, бо частина цих ракет "просто залишалася на Бєлгородщині не долетівши, або впавши".

"Тому вони перейшли до терору дорогими ракетами "Іскандер", доволі точними, швидкими, це балістичні ракети. І тому йде мова про слово "геноцид" у випадку села Гроза. І це все нагнітання, сьогодні ще й Вовчанськ додається, я не думаю, що вони зупиняться - й будуть далі продовжувати, бо військових цілей тут немає близько, а з того, що відбувається зараз в селі Гроза, - це жах", - наголосив він.

Нагадаємо, що у Харкові ракетним ударом РФ пошкоджено понад 70 будівель.

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