Намагаються зібрати конфіденційну інформацію: Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення

Окупанти розсилають вірусний файл, який загрожує безпеці комп'ютера.
Російські окупанти не припиняють спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу вони у месенджерах розсилають повідомлення нібито від імені СБУ.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Як стало відомо, військові злочинці розсилають повідомлення, в яких просять завантажити файл із "інструкцією про те, як діяти у воєнний час". Однак, наголошують у СБУ, це вірусна програма.
“Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює”, – наголосили в СБУ.
Як убезпечити себе від кіберзлочинців
- Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб.
- Одразу видаляйте таке листування.
- Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.
- Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що чиновники США взяли під контроль величезний контрольований російським урядом ботнет – армію тисяч заражених комп’ютерів, які можна використовувати для кібератак.
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