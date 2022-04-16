Намагаються зібрати конфіденційну інформацію: Росія від імені СБУ розсилає українцям нові вірусні повідомлення

Окупанти розсилають вірусний файл, який загрожує безпеці комп'ютера.

Російські окупанти не припиняють спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу вони у месенджерах розсилають повідомлення нібито від імені СБУ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як стало відомо, військові злочинці розсилають повідомлення, в яких просять завантажити файл із "інструкцією про те, як діяти у воєнний час". Однак, наголошують у СБУ, це вірусна програма.

“Основні цілі ворога – у першу чергу держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого типу. Адже жодних подібних розсилок СБУ не здійснює”, – наголосили в СБУ.

Як убезпечити себе від кіберзлочинців

Не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб.

Одразу видаляйте таке листування.

Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що чиновники США взяли під контроль величезний контрольований російським урядом ботнет – армію тисяч заражених комп’ютерів, які можна використовувати для кібератак.

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