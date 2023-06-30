"Намагаються зупинити контрнаступ": Кім про загрозу теракту на Запорізькій АЕС

У РФ вигадали, що нібито Україна готує теракт на ЗАЕС.

Росіяни намагаються лякати українців можливим підривом Запорізької АЕС для того, щоб зупинити контрнаступ наших військових.

Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

"В Миколаївської області теж є атомна станція... Зважаючи на це, у нас прораховані багато варіантів евакуації та заходів, які повинні бути, щоби уникнути катастрофи... Але я вважаю, що це можливо, але не станеться... Росіяни намагаються лякати для того, щоб зупинити контрнаступ наших військових", - переконаний Кім.

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Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія з технічного боку підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Тим часом спікерка МЗС Росії Марія Захарова вигадала, що Україна начебто готує теракт на Запорізькій АЕС, і навела для цього безглузді аргументи.

На тлі цього головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що ядерні погрози Кремля не зупиняють його на шляху звільнення українських територій від російських окупаційних військ.

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