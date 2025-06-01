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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Намагатимуться потужно вдарити балістичними ракетами: авіаексперт про подальші дії росіян

В межах операції СБУ «Павутина» було завдано фантастичного удару, після якого Росії оговтатись буде неможливо. Проте Україні не варто розслаблятися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Намагатимуться потужно вдарити балістичними ракетами: авіаексперт про подальші дії росіян

Найближчим часом росіяни будуть намагатися вдарити потужно

Після фантастичного удару, якого у межах операції «Павутина» завдала Україна по по авіації Росії, не варто забувати й про комплекси «Іскандер-М» — балістика, якою росіяни також атакують на додаток до «Шахедів». Тож найближчим часом РФ буде намагатися потужно вдарити, застосувавши балістичні ракети.

Про це попередив експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі «24 Каналу».

Він зазначив, що в межах спецоперації «Павутина» був завданий фантастичний удар, після якого Росії оговтатись буде неможливо. Під атакою українських дронів опинилися, зокрема аеродиром РФ «Оленья», де були уражені Ту-95МС. Ба більше, удар прийшовся по літаках Ту-22м3, Ту-160, Іл-76, Іл-78, А-50. Загалом уражено 34% стратегічних літаків, які були носіями крилатих ракет.

Тож тепер ракетних російських ударів по Україні поменшає, але загроза атак залишається.

За словами експерта, Росія не виготовляє ні Ту-95, ні Ту-160, ні Ту-22м3 — бомбардувальник, яким ворог намагається замінити всю стратегічну авіацію.

Криволап розповів, що у росіян були великі плани щодо перспективного авіакомплексу дальньої авіації «Посланник», роботи почали у 2007 році. Були заяви, що в кінці 2025 року в частини надійдуть 30-50 цих літаків, але це просто розмови, досі нічого не було представлено.

Тож, те, що застосовувати крилаті ракети Росія буде значно менше, — 100%.

«Росіяни вже не вийдуть на ті цифри, що були. Більше не здатні будуть запустити по 100 крилатих ракет за ніч ніколи», — вважає Криволап.

Однак для України основна загроза криється не у крилатих ракетах, а дронах різних типів, зокрема «Шахед». Їх росіяни модернізують. В них буде надалі застосовуватися більша реактивна тяга, що збільшить їх швидкість. Крім того, ворог планує покращити супротив засобам РЕБ і бойову частину своїх безпілотників.

«Не варто забувати й про комплекси „Іскандер-М“, це балістика, якою росіяни також атакують на додаток до „Шахедів“. Найближчим часом росіяни будуть намагатися вдарити потужно, застосувавши балістичні ракети», — попередив авіаексперт.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела історичну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.

Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

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