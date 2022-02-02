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Намети, військова техніка та "Іскандери": нові супутникові знімки показують збільшення військ РФ біля кордонів України

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Намети, військова техніка та "Іскандери": нові супутникові знімки показують збільшення військ РФ біля кордонів України

Satellite image © 2020 Maxar Technologies

За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки російської військової техніки біля українського кордону з боку Росії і Білорусі та на території окупованого Криму.

Як пише CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень помітили за останні кілька місяців значне розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно за 250 км від українського кордону.

Деякі об’єкти розташовані всього лиш в межах кількох кілометрів від кордону.

© Maxar
Maxar

“За останні два тижні у Білорусі з'явилися нові точки дислокації російських військ. Також практично у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття”, — розповіли в Maxar Technologies.

За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.

Крим

Maxar порівняв зображення вересня і кінця січня військового табору в Новоозерному (окупований Крим). Зображення показують значне зростання військової активності.

© Maxar
Maxar

Військові намети, танки та іншу техніку зафіксували в окупованому Бахчисараї.

На супутникових знімках від 1 лютого 2022 року на полігоні Ангарський та в Євпаторії, що в окупованому Криму, є військові намети та бронетехніка. 

Росія

На знімках видно російські сили на двох навчальних полігонах у Росії: Клімово, Погоново та Персіанівський. Персіанівський розташований приблизно за 50 кілометрів від українського кордону у Ростовській області. 

Погоново розташоване приблизно в 220 кілометрах від кордону у Воронезькій області РФ.

А ось фото з полігону Курська, що за понад 150 км від українських Сум.

Білорусь

"Протягом останніх кількох тижнів у Білорусі було помічено кілька нових значних військових розгортань", - пише Maxar Technologies.

Наприклад, комплекси "Іскандер" помітили на знімках Осиповичів у Білорусі.

Раніше Володимир Зеленський назвав точну кількість російських військових на Донбасі та в окупованому Криму.

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