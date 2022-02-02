Намети, військова техніка та "Іскандери": нові супутникові знімки показують збільшення військ РФ біля кордонів України

За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки російської військової техніки біля українського кордону з боку Росії і Білорусі та на території окупованого Криму.

Як пише CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень помітили за останні кілька місяців значне розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно за 250 км від українського кордону.

Деякі об’єкти розташовані всього лиш в межах кількох кілометрів від кордону.

Maxar

“За останні два тижні у Білорусі з'явилися нові точки дислокації російських військ. Також практично у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття”, — розповіли в Maxar Technologies.

За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.

Крим

Maxar порівняв зображення вересня і кінця січня військового табору в Новоозерному (окупований Крим). Зображення показують значне зростання військової активності.