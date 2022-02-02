Намети, військова техніка та "Іскандери": нові супутникові знімки показують збільшення військ РФ біля кордонів України

За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.
Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки російської військової техніки біля українського кордону з боку Росії і Білорусі та на території окупованого Криму.
Як пише CNN, Maxar та інші постачальники супутникових зображень помітили за останні кілька місяців значне розширення російських військових полігонів та гарнізонів у радіусі приблизно за 250 км від українського кордону.
Деякі об’єкти розташовані всього лиш в межах кількох кілометрів від кордону.
“За останні два тижні у Білорусі з'явилися нові точки дислокації російських військ. Також практично у кожному таборі в Білорусі, Криму та в західній частині Росії були помічені військові намети та укриття”, — розповіли в Maxar Technologies.
За словами аналітиків, це свідчить про те, що російські підрозділи підвищили загальний рівень готовності.
Крим
Maxar порівняв зображення вересня і кінця січня військового табору в Новоозерному (окупований Крим). Зображення показують значне зростання військової активності.
Військові намети, танки та іншу техніку зафіксували в окупованому Бахчисараї.
Bakhchysarai, Crimea. Images were taken on Feb. 1 and show battle groups, tents, and infantry fighting vehicles. : @Maxar pic.twitter.com/8zCa2UJai1— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
На супутникових знімках від 1 лютого 2022 року на полігоні Ангарський та в Євпаторії, що в окупованому Криму, є військові намети та бронетехніка.
Angarsky training area, southern Crimea. Feb. 1. More troop camps. : @Maxar pic.twitter.com/BMd7rz6tUJ— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Росія
На знімках видно російські сили на двох навчальних полігонах у Росії: Клімово, Погоново та Персіанівський. Персіанівський розташований приблизно за 50 кілометрів від українського кордону у Ростовській області.
Persianovsky training area, near Rostov-on-Don, western Russia. Jan. 28. Artillery live-fire training area; shows impact craters. : @Maxar pic.twitter.com/FTK60NJEZx— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Погоново розташоване приблизно в 220 кілометрах від кордону у Воронезькій області РФ.
Pogonovo training area continued. : @Maxar pic.twitter.com/PwdfhSJf4g— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
А ось фото з полігону Курська, що за понад 150 км від українських Сум.
Kursk training area, western Russia, north of the Ukrainian cities of Sumy and Kharkiv. Battle group deployment. Dec. 21. : @Maxar pic.twitter.com/M8ODjI67ke— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Білорусь
"Протягом останніх кількох тижнів у Білорусі було помічено кілька нових значних військових розгортань", - пише Maxar Technologies.
Наприклад, комплекси "Іскандер" помітили на знімках Осиповичів у Білорусі.
Osipovichi training area, central Belarus. Shows Iskander missile deployment. : @Maxar pic.twitter.com/31P4aMvtFP— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 2, 2022
Раніше Володимир Зеленський назвав точну кількість російських військових на Донбасі та в окупованому Криму.
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