Намір росіян провалився: в ЗСУ зробили обнадійливу заяву про ситуацію біля Авдіївки

Командування окупантів поклало більш як 16 тисяч бійців на Авдіївському напрямку. Однак просування ворога не вартувало того.

Детальніше про те, як і що відбувається біля Авдіївки, розповів “24 Каналу” голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Росіяни не змогли виконати головне завдання

На Авдіївському напрямку зараз продовжуються бої. Росіяни прагнуть просунутися ще в районі кількох населених пунктів. Але, очевидно, що це просування за минулий тиждень сповільнилося.

“Оскільки вихід наших військ (з Авдіївки — Ред.) був ешелонованим та поетапним, росіяни не мали можливості працювати накатом. Ні оточити, ні обвалити лінію оборони їм не вдалося. Завдання, яке перед ними стояло на тактичному рівні, це створення буферної зони”, — розповів Іван Тимочко.

Там, де росіянам вдалося вийти на адміністративні кордони міста чи за його межі (наприклад, у селі Ласточкине), мали створити зону прикриття Авдіївки. При цьому мали враховувати варіант, за якого українські військові можуть перейти у контрнаступ.

Водночас варто розуміти, що Авдіївка та її околиці були зруйновані, як і власне фортифікації, що там будували.

“Також у росіян було завдання обвалити нашу лінію оборони та вийти на лінію Вугледар – Курахове – Покровськ. Тому авіаційними ударами намагалися максимально знищувати ці міста, щоб наші війська не зайняли там оборону. Але результат роботи української армії є ефективним”, — наголосив Тимочко.

На цьому напрямку у найкритичніші дні перебував головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Ситуацію постійно тримали на контролі з урахуванням всієї лінії фронту. На щастя, намір росіян зайняти Донецьку та Луганську область провалився.

Втрати шалені, але на них не зважають

Напруження на сході України все ще триває. Українським бійцям складно стримувати ворога, адже він за всяку ціну намагається перехопити ініціативу. На цьому напрямку росіяни кидають усі наявні ресурси з максимальним залученням авіації та піхоти.

“Це навіть не вважають втратами. Поля біля та за Авдіївкою всипані російськими тілами, там є великі “могильники” їхньої бронетехніки. Повітряні сили звітують про постійне збиття літаків на цьому напрямку. Але росіяни все ж максимально намагаються активізувати свою роботу”, — зазначив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив на тому, що Авдіївський напрямок для росіян — це політичне завдання кремлівського диктатора Володимира Путіна, яке немає великої військової доцільності.

“Це демонстрація інтенсивності руху. Для того, щоб прозвітувати про якісь захоплені дві хати або навіть створити медійну картинку, росіяни завжди кладуть сотні тисяч своїх людей. Це факт”, — підкреслив Тимочко.

Нагадаємо, що в боях за Авдіївку росіяни зазнали 16 тисяч незворотних втрат в особовому складі. Ймовірно, реальна цифра російських втрат є навіть більшою.

Путін має одну мету

Російське командування на Авдіївському напрямку кидало у бій добре підготовлену піхоту та навчені штурмові війська, які ще збереглися. Через те, окупанти вдалися до непритаманних раніше заходів — поранених бійців намагалися вивозити.

“Піхоту, штурмовиків, десантників та морських піхотинців використовували заради взяття невеликого міста. Це, звичайно, вплине на боєздатність російської армії в майбутньому, особливо в сенсі підготовлених військових. І це не кажучи про втрати пілотів, які надзвичайно важко відновити”, — зауважив Тимочко.

Стратегічний задум росіян дещо кульгає. Впродовж останніх двох років вони діють нелогічно з точки зору канонів ведення війни. Та й, зрештою, здоровий глузд у діях окупантів не проглядається. Однак це й не дивно.

“Для Путіна взагалі вся війна в Україні немає якогось стратегічного значення у військовому сенсі. Країна з п'ятикратною перевагою армії викладає весь економічний ресурс, для того, щоб просуватися на кілька кілометрів на лінії фронту — тут про стратегію навіть не мовиться”, —пояснив Тимочко.

Натомість війна в Україні для Путіна — це питання виживання для нього та його режиму. Кладучи на полі бою величезний людський ресурс, диктатор намагається продемонструвати на геополітичному рівні, що він не зупиниться ні перед чим. У такий спосіб він хоче змусити світових лідерів виконувати його умови.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. За його словами, тактика загарбників змінилась. Адже “не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові”.

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