"Завдає противнику надзвичайно болісних втрат": Зеленський запевнив, що українська армія тримає позиції на фронтах

"Завдає противнику надзвичайно болісних втрат": Зеленський запевнив, що українська армія тримає позиції на фронтах

За словами Зеленського, на деяких напрямках ЗСУ йде в контрнаступ.

В Україні - 12-й день війни проти Росії, яка цинічно напала на нашу державу. Українська армія дає потужну відсіч російським окупантам і тримає позиції на фронтах.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 7 березня.

"Українська армія тримає позиції, молодці. Завдає противнику надзвичайно болісних втрат, захищає, контратакує, якщо треба може помститися. Обов'язково, за кожне зло, за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований цивільний об'єкт", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 7 березня один російський літак було збито над Києвом українською системою ППО, а вже за 40 хвилин у повітряному бою був збитий другий ворожий літак на околицях столиці.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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