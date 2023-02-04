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"Нанотехнології" у російській армії: Резніков показав, чим окупанти захищаються від HIMARS

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Нанотехнології" у російській армії: Резніков показав, чим окупанти захищаються від HIMARS

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками російських відбивачів HIMARS.

У Міноборони показали "надсучасне" озброєння російських військових, яким вони хотіли захистити Херсонський міст від українських атак HIMARS.

"Модернe" розробку російських військових показав міністр оборони Олексій Резніков.

"Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS. Справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, що Російська Федерація доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків". Їх є 4 одиниці. Як розповів військовий експерт Олег Жданов розповів, це - експериментальна техніка. Росіяни їх привезли на фронт, щоб випробовувати. 

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Дата публікації
Перегляди
609
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