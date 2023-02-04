"Нанотехнології" у російській армії: Резніков показав, чим окупанти захищаються від HIMARS

У Міноборони показали "надсучасне" озброєння російських військових, яким вони хотіли захистити Херсонський міст від українських атак HIMARS.

"Модернe" розробку російських військових показав міністр оборони Олексій Резніков.

"Це військовий кутниковий відбивач. Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS. Справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого", - написав міністр у Twitter.

This is a military corner reflector. The entire area near the Kherson bridge was covered with dozens of such russian reflectors. The enemy tried to use this anachronism to protect themselves from... HIMARS

Indeed, this is a war of the free future against the totalitarian past. pic.twitter.com/ZpgapiASRH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 4, 2023

Нагадаємо, що Російська Федерація доставила на фронт нове озброєння "винищувач Leopard", хоча відразу мало назву "винищувач танків". Їх є 4 одиниці. Як розповів військовий експерт Олег Жданов розповів, це - експериментальна техніка. Росіяни їх привезли на фронт, щоб випробовувати.