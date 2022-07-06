"Наочна демонстрація реальності": Андрющенко показав мертвий центр Маріуполя

Там ніхто не живе, головна трамвайна артерія міста зруйнована.

Про це на свой сторінці в соцмережі написав радник міського голови петро Андрющенко.

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“Маріуполь. Вулиця Куїнджі на зараз. Мертва вулиця де більше ніхто не живе. Центр міста. Головна трамвайна артерія. Наочна демонстрація реальності відновлення трамвайного сполучення. Росія - руйнація, вбивство та брехня на кожному кроці. Лють, просто лють”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що Зеленський попередив РФ про неминуче покарання за жорстоке знищення України.

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