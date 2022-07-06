"Наочна демонстрація реальності": Андрющенко показав мертвий центр Маріуполя

Центральна частина окупованого Маріуполя - повністю знищена росіянами.
Там ніхто не живе, головна трамвайна артерія міста зруйнована.
Про це на свой сторінці в соцмережі написав радник міського голови петро Андрющенко.
“Маріуполь. Вулиця Куїнджі на зараз. Мертва вулиця де більше ніхто не живе. Центр міста. Головна трамвайна артерія. Наочна демонстрація реальності відновлення трамвайного сполучення. Росія - руйнація, вбивство та брехня на кожному кроці. Лють, просто лють”, - наголосив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що Зеленський попередив РФ про неминуче покарання за жорстоке знищення України.
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