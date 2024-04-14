Напад Ірану на Ізраїль: у Польщі закликали США розблокувати пакет допомоги для України

Радослав Сікорський закликав США розблокувати пакет допомоги для України через напад Ірану на Ізраїль.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що ракетний удар Ірану по території Ізраїлю показує необхідність посилити системи протиракетної оборони як Ізраїлю, так й України. Для цього США мають розблокувати пакет військової допомоги для Києва і Тель-Авіва.

Про це Сікорський написав у соцмережі X (Twitter).

"Браво, Ізраїль, за відбиття великої іранської повітряної атаки з різних напрямків. Зараз було б корисно посилити протиракетну оборону Ізраїлю та оснастити подібними системами Україну. Найпростіший спосіб – розблокувати пакет американської допомоги для України та Ізраїлю",- написав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, Іран у ніч проти 14 квітня потужно атакував Ізраїль дронами та ракетами. ТСН.ua зібрав все, що відомо про напад.

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