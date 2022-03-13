"Напад на безпеку біля кордону ЄС-НАТО": Резніков вимагає закрити небо через обстріл Яворівського полігону

"Напад на безпеку біля кордону ЄС-НАТО": Резніков вимагає закрити небо через обстріл Яворівського полігону

Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом, де працювали іноземні інструктори.

Російські загарбники вранці 13 березня завдали авіаудару по Яворівському полігону, що у Львівській області, що поблизу польського кордону. Це є достатньою підставою для закриття неба над Україною.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Голова Міноборони наголосив, що Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом, де працювали іноземні інструктори. За його словами, це новий терористичний напад Росії.

"Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!", - написав Резніков у Twitter.

Як повідомлялося, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки більш відомому як Яворівський полігон у Львівській області.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Яворівського полігону загинули дев’ять людей.

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