Хоче, але не наважується: чому Лукашенко не дає наказ на вторгнення до України

У Тихановської також розповіли, чи залишиться Лукашенко при владі після смерті або відсторонення Путіна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не проти допомогти Путіну в боротьбі проти України своїми військами, але боїться давати білорусам до рук зброю. Лукашенко не виключає, що білоруські солдати повернуть зброю проти його режиму.

Про це розповіла речниця білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Анна Красуліна, інформує "Апостроф".

За її словами, Лукашенко боїться, як саме поведуть себе на фронті білоруські військові.

"Поки Путін і Лукашенко не впевняться, що білоруси готові прийняти війну, вони не втягуватимуть війська Білорусі у війну безпосередньо. Тим більше зараз, коли Білорусь намагаються використовувати як лазівку для обходу санкцій. Все це робиться на користь і Лукашенка, і Путіна", – пояснила Красуліна.

Чи залишиться Лукашенко при владі після смерті Путіна

На думку речниці Тихановської, білоруський диктатор може навіть залишитися при владі, якщо Путін помре або його відсторонять. Вона не виключає, що в РФ збережеться нинішня нинішня політична модель, орієнтована на агресію та побудову "імперії". А Лукашенко відомий як "найпроросійськіший і найзручніший політик", тому його не чіпатимуть.

Водночас якщо до влади прийдуть так звані "ліберали", Лукашенко їм не буде потрібен.

"Ми розуміємо, що смерть Путіна потягне за собою суттєве перезавантаження ситуації у Кремлі. Адже Путін програв війну, і російські еліти розумітимуть, що краще все звалити на вже мертвого Путіна і скинути з корабля тих, хто допомагав йому творити звірства. В такому разі Лукашенко їм буде не потрібен і буде зміщений. Тоді Путін потягне за собою Лукашенка. Вони свого роду близнюки. Правильно і протилежне: відхід Лукашенка негативно позначиться на Путіні. Саме Лукашенко дозволяє останньому будувати СРСР-2.0 з Росії та Білорусі", – підсумувала Красуліна.

Загроза з півночі: останні новини

Нагадаємо, що диктатор Лукашенко доручив своїм підлеглим розпочати перевірку бойової готовності білоруської армії.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що такі дії свідчать про те, що Путін піднімає ставки. Радник голови ОП Михайло Подоляк оцінив ймовірність нового наступу з Білорусі і заявив, що Росія фактично взяла під контроль білоруську армію.

Військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко заспокоїв, що в України достатньо сил, аби відбити ймовірний наступ з Білорусі, хоча певен – такого наступу не буде взагалі.

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