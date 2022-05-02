Нападали зі зброєю та грабували: у Дніпрі під суд відправили учасників банди

В Дніпропетровській області під суд відправили учасників банди, яка зі зброєю нападала на громадян та викрадала їх особисті речі.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, куратором банди був мешканець Дніпра, який перебував під вартою в установі виконання покарань. Звідти він зміг організувати групу, яка впродовж серпня та вересня 2021 року вчиняла розбійні напади на громадян із застосуванням зброї та фізичної сили.
“Для проникнення в приміщення квартир учасники використовували альпіністське спорядження. Під час вчинення одного з розбійних нападів потерпілого було вбито. Отримані злочинним шляхом вироби із дорогоцінних металів, мобільні телефони та кошти розподілялися між учасниками банди. Зараз всі учасники банди перебувають під вартою. Винуватцям загрожує строк від 8 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що в Одесі над морем збили російський безпілотник.
Читайте також:
- "Путіну треба буде розповідати про щось росіянам": військовий експерт розповів про жорстку динаміку на фронті
- "Москва шукає аргументи для виправдання масових вбивств": Подоляк прокоментував антисемітські заяви Лаврова
- Підшукували "тітушок": ДБР затримало довірених осіб зрадника Киви, які готували провокації в Україні