"Напади повторюватимуться": в МВС назвали одне з найважливіших завдань окупантів в Україні

"Напади повторюватимуться": в МВС назвали одне з найважливіших завдань окупантів в Україні

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що одне з найважливіших завдань для російських військ на сьогодні – знищити логістичну інфраструктуру України.

Судячи з усього, ця тактика ракетних обстрілів з боку російських окупантів мирних міст, інфраструктурних об’єктів по всій Україні продовжуватиметься.

Про це Денисенко сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Тобто вони (окупанти – ред.) пробують нищити нашу логістичну інфраструктуру, тому що одна з найважливіших задач росіян на сьогоднішні момент – зробити так, щоб товари не йшли із заходу на схід і зі сходу на захід", – сказав радник голови МВС.

Водночас, на його думку, навряд російські війська зможуть реалізувати свої плани. Проте ймовірність, що атаки на різні регіони України продовжаться, дуже велика.

"Станом на зараз залізниця справляється, незважаючи на справді серйозні руйнування в певних напрямах і територіях… Поїзди йдуть, ремонти відбуваються, і я думаю, що в принципі нічого ворогу не вдасться. Але нажаль, я ще раз повинен наголосити, вірогідність, що такі напади ворога будуть повторюватись, дуже велика", – розповів Денисенко.

Він також закликав, коли є повітряна тривога, йти в укриття та не ігнорувати це.

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.

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