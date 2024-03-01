Напади зграй безпритульних собак: в Маріуполі люди збираються захищатись палками через бездіяльність псевдовлади

У Маріуполі на людей нападають зграї безпритульних собак. Питання не вирішується.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі вже втомилися скаржитися на проблему із безпритульними тваринами, які об’єднуються у зграї та нападають на людей. Колабораційна влада бездіє, відповідь одна — чекати гарних часів. Так, нещодавно зграя напала на дівчинку в Кальміуському районі. Реакції — нуль.

“Чим зайнятий моргун, якому я пишу вже понад рік про загрозу із бродячими собаками?! Треба вирішувати питання відлову собак з вулиць міста. Це смертельна загроза для жителів”, — пише обурений маріуполець.

Подібні ситуації відбуваються в кожному районі міста. Жителі вже вимушені жартувати, що з такою бездіяльністю псевдовлади треба самостійно брати палку та захищатися від злих собак. Інші рекомендують супроводжувати своїх дітей, а краще — пересуватися з дитиною на автівці.

В міській раді також нагадали, що росіяни зруйнували профільне комунальне підприємство “Щасливі тварини”, яке займалося стерилізацією та вакцинацією собак. Замість цивілізованого підходу роботи з безпритульними тваринами фіксувалися випадки, коли окупанти намагалися травити собак. Але результату від цього мало.

Нагадаємо, за даними ЦНС, до окупованого Маріуполя звезли 50 тисяч мігрантів із депресивних районів Росії.

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