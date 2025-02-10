Напав на військового ТЦК із перцевим балончиком та втік: деталі інциденту у Чернігові

У Чернігові затримали чоловіка, який скоїв напад на військовослужбовця. Зловмисник розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Як додається, після вчиненого він втік та зачинився в помешканні.

"Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру", – зазначили у поліції.

Раніше йшлося про те, що 5 лютого біля Кам’янець-Подільського ТЦК прогримів вибух. А зараз стали відомі нові подробиці трагічної події на Хмельниччині. Теракт забрав життя однієї людини, ще троє потрапили до лікарні.

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