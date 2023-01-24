Напав з косою, бо принесли повістку: на Рівненщині військові відстрілювались від агресивного чоловіка

Нападника зупинили лише попереджувальні постріли.
У с. Красносілля Гощанського району Рівненської області агресивний чоловік накинувся з косою на працівників військкомату, які принесли його братові повістку.
Про це йдеться у вироку Гощанського районного суду Рівненської області.
За даними суду, 13 вересня 2022 року двоє працівників військкомату прийшли вручити повістку брату підозрюваного, проте його не було вдома. Тоді військові почали спілкуватися з родичами чоловіка. Під час цього на них із косою накинувся брат потенційного призовника.
Він намагався тяжко поранити лейтенанта, через що той тричі вистрелив у повітря. Лише після цього агресивний житель Рівненщини почав тікати.
На суді обвинувачений зізнався у вчиненні злочину. Він заявив, що напав на працівників військкомату, бо йому здалося, що ті прийшли на його подвір'я без дозволу. А тому підозрюваний таким чином хотів їх вигнати.
Суд визнав нападника винним за частиною 1 статті 350 КК України. Його засудили до трьох років іспитового терміну.
Мобілізація в умовах воєнного стану
24 лютого 2022 року президент Зеленський запровадив в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію. Усім військовозобов'язаним заборонили виїжджати за кордон.
Якщо призовник не прийде до військкомату після вручення повістки, йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу.
Наразі триває мобілізація в Україні. Зокрема відомо, що на блокпостах Львова, на в'їздах та виїздах з міста масово зупиняють авто для вручення повісток чоловікам. Повістки видають в місті і перехожим, а також доставляють військовозобов'язаним адресно.
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