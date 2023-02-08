Наперед дякую за потужні літаки - Зеленський у парламенті Великої Британії 

Зеленський закликав передати Україні сучасні літаки.
Президент України Володимир Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".
Про це він сказав 8 лютого під час свого виступу у британському парламенті.
"Два роки тому, залишаючи британський парламент, я подякував за смачний британський чай. Сьогодні я покину парламент, заздалегідь сказавши вам спасибі за потужні британські літаки", - сказав Володимир Зеленський.
Його промова викликала хвилю овацій серед британських членів парламенту.
За інформацією західних ЗМІ, уряд Великобританії заявив у середу, що розпочне навчання українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.
Заначимо, що Володимир Зеленський під час виступу подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".
Візит Зеленського до Великої Британії
8 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Це - друга поїздка за кордон українського лідера після початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше Зеленський відвідував США.
Президента України зустрів британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Також Володимир Зеленський виступ у парламенті Великої Британії та подякував за підтримку України.
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