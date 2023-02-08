Наперед дякую за потужні літаки - Зеленський у парламенті Великої Британії 

Президент України Володимир Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

Про це він сказав 8 лютого під час свого виступу у британському парламенті.

"Два роки тому, залишаючи британський парламент, я подякував за смачний британський чай. Сьогодні я покину парламент, заздалегідь сказавши вам спасибі за потужні британські літаки", - сказав Володимир Зеленський.

Його промова викликала хвилю овацій серед британських членів парламенту.

За інформацією західних ЗМІ, уряд Великобританії заявив у середу, що розпочне навчання українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.

Заначимо, що Володимир Зеленський під час виступу подарував спікеру парламенту Британії Ліндсею Гойлу шолом одного з найкращих українських пілотів, закликаючи союзників надати сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків".

Візит Зеленського до Великої Британії

8 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Це - друга поїздка за кордон українського лідера після початку повномасштабної війни Росії проти України. Раніше Зеленський відвідував США.

Президента України зустрів британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Також Володимир Зеленський виступ у парламенті Великої Британії та подякував за підтримку України.

Читайте також: