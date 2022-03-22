Напередодні у Львові чотири рази сповіщали про тривогу: найбільше від початку війни

Напередодні у Львові чотири рази сповіщали про тривогу: найбільше від початку війни

Зокрема, двічі лунали сирени через старт ракет "Іскандер" з території Білорусі.

Протягом минулої доби, 21 березня, у Львівській області чотири рази сповіщали про повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, це найбільша кількість сповіщень за добу.

Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет "Іскандер" з території Білорусі. Один раз попереджали про наліт стратегічної авіації росії з акваторії Чорного моря. Також сирени сповіщали про загрозу ракетної атаки.

Керівник Львівської області закликав мешканців Львіщини бути дуже уважними до сигналів тривоги: "Якщо лунає сирена, отже є небезпека. Не гуляйте вулицями, не грайтеся з дітьми на дитячих майданчиках – біжіть в укриття чи найбільш захищене місце вдома".

Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре звернувся до мешканців міста з проханням не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог. За його словами, під час спвіщення разом з військовими був у місті, на вулицях якого побачив багато людей.

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