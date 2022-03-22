Напередодні у Львові чотири рази сповіщали про тривогу: найбільше від початку війни

Зокрема, двічі лунали сирени через старт ракет "Іскандер" з території Білорусі.
Протягом минулої доби, 21 березня, у Львівській області чотири рази сповіщали про повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, це найбільша кількість сповіщень за добу.
Двічі повідомляли про небезпеку через старт ракет "Іскандер" з території Білорусі. Один раз попереджали про наліт стратегічної авіації росії з акваторії Чорного моря. Також сирени сповіщали про загрозу ракетної атаки.
Керівник Львівської області закликав мешканців Львіщини бути дуже уважними до сигналів тривоги: "Якщо лунає сирена, отже є небезпека. Не гуляйте вулицями, не грайтеся з дітьми на дитячих майданчиках – біжіть в укриття чи найбільш захищене місце вдома".
Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре звернувся до мешканців міста з проханням не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог. За його словами, під час спвіщення разом з військовими був у місті, на вулицях якого побачив багато людей.