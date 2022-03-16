Напередодні 29 тисяч українців скористались "зеленими" коридорами: Київщина сьогодні без евакуації

Минулої доби із Маріуполя до Запоріжжя вдалося виїхати майже 20 тисячам біженців.

За минулу добу майже 29 тисяч українців скористались евакуаційними коридорами. Переважна більшість евакуйованих – маріупольці. Окупанти випускають із міста лише приватний транспорт і блокують гуманітарний вантаж. Ситуація в Маріуполі дедалі гіршає, російські військові захопили обласну лікарню і тримають у заручниках 400 людей. А на вулицях міста - терор проти мирного населення. Маріуполь росіяни почали обстрілювали ракетами ще й із моря. Ворожі кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.

Про це йдеться в ТСН.

Нескорений Маріуполь продовжує тримати удар «руського миру». Жорстокі кадри вбивства місцевого жителя російськими танкістами оприлюднили бійці полку «Азов». Літній чоловік намагався пройти вулицею, коли в нього поцілив російський танк. До цих реалій блокадний Маріуполь звикнути не може. На вулицях лежать вбиті росіянами містяни. Живі намагаються втекти. Евакуаційний коридор запрацював лише для легкових автомобілів. Минулої доби із Маріуполя до Запоріжжя вдалося виїхати майже 20 тисячам біженців. Проте окупанти не залишають в спокої навіть після виїзду з блокади.

«Зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали по гуманітарному коридору з Маріуполя. Пропагандисти на камеру вимагають розповісти як полк Азов не випускав мирних мешканців із міста. Замість того щоб дати спокій маріупольцям вони ліплять черговий фейк», - каже Ірина Верещук .

Крім Маріуполя з прифронтових міст Авдіївки, Курахового та Вугледару пощастило виїхати ще трьомстам евакуйованим жителям Донеччини. Третина з них діти.

Одну із жінок волонтери вивезли із напівзруйнованого Ірпеня. Хвора жінка два тижні переховувалась у підвалі від ворожих обстрілів.

По переправі біля зруйнованого мосту кілька днів люди виходять майже з лінії фронту. Крім постійних обстрілів місцевим ще й загрожує нестача харчів та дефіцит ліків.

«Із самого початку війни сиділи дома, думали не так довго це затягнеться, а зараз вирішили їхати – дитина з інвалідністю і я розумію, що може не вистачити продуктів», - каже евакуйована.

За минулу добу майже 29 тисяч українців скористались евакуаційними коридорами

Підступи до переправи постійно обстрілює ворог. Волонтерам доводиться працювати оперативно, тероборонівцям тримати зброю напоготові. «Кожен день по обстрілу, позавчора було 3-4 мінометами. Вони били не по переправі, але дуже поряд прилітали міни», - каже боєць тероборони.

За минулу добу майже 29 тисяч українців виїхали у безпечні місця. Через комендантську годину в Київській області 16 березня евакуаційні коридори не працюватимуть. Натомість жителі Маріуполя та Ізюма матимуть шанси виїхати із заблокованих міст. Перемовини про відкриття коридорів тривають.