Напередодні ввечері росіяни обстріляли Харків: загинуло троє мирних жителів, п'ять поранених

У ніч проти п'ятниці, 8 липня, вперше за кілька тижнів окупанти не обстрілювали Харків.

Втім, напередодні ввечері ворог масовано обстріляв Немишлянський район обласного центру. Пошкоджено житлові

будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди.

Про це повідомив очільник Харквської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих обстрілів сталися займання. Їх рятувальникам вдалося ліквідувати. Атака армії Російської Федерації забрала життя трьох мирних людей. Крім того, п'ятеро мирних мешканців отримали поранення.

Не припиняли російські загарбники обстрілювати населення та цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів зруйновані приватні будинки та господарчі споруди. Крім того, виникли пожежі на відкритих територіях.

Протягом доби в Чугуївському районі зазнали поранень двоє людей, ще двоє цивільних поранені в Циркунах, Харківського району. В Циркунах унаслідок обстрілів загинула 71-річна жінка. В ОВА наголошують, що загалом за добу на Харківщині загинули четверо людей. Крім того, дев'ять осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, наразі неможливо порахувати збитки, які від 24 лютого завдали бойові Луганській області. Немає можливості оцінити кількість пошкоджень. Втім, на відновлення Луганщини після війни потрібно близько десяти років, каже голова ОВА Сергій Гайдай.

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