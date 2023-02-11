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Напередодні ввечері українські захисники знищили 20 безпілотників Shahed

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Напередодні ввечері українські захисники знищили 20 безпілотників Shahed

Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Дрони атакували критичну інфраструктуру.

Увечері п'ятниці, 10 лютого, від 18:00 до 23:55 силам та засобам Повітряних Сил вдалося збити 20 ворожих безпілотників Shahed.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - наголошують у Командуванні.

Зазначається, що російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Врожі дрони росіни запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по території України, протягом якого здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищили наші захисники. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
405
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