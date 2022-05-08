"Напились, перестріляли один одного": СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною

"Напились, перестріляли один одного": СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною

Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.

Окупант, напевно, жалкує, що приїхав "воювати".

Про це інформує Служба безпеки України.

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У розмові військовий РФ розповідає, що його колеги почали займатися рекетом, на блокпосту вимагають гроші за проїзд.

"Наш блокпост нормально, а сусіди начудили… Почали гроші в українців брати. Тисяча рублів проїзд", – розповідає своїй дружині загарбник із так званої "ДНР".

Також на Херсонщині армія РФ пиячить, після цього влаштовують розваги зі зброєю та ножами на смерть.

"Напились… На одному блокпосту перестріляли один одного, на іншому порізали", – додає військовий РФ.

На запитання про повернення відповідає, що буде до 9 травня, втім не 2022, а 2023 року.

Нагадаємо, що окупанти вже настільки налякані ЗСУ, що масово відмовляються воювати проти них. Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, який перебуває під Ізюмом на Харківщині, де той скаржиться другові, що не хоче продовжувати воювати в Україні.

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