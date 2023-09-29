Напівоголений в багажнику: на Закарпатті громадянка Чехії намагалася вивезти з України коханого

Жінка пояснила, що чоловік поскаржився, що не може виїхати з України.

На Закарпатті суд засудив громадянку Чехії, яка намагалася незаконно перевезти через кордон свого напівоголеного коханого.

Про це стало відомо з вироку Берегівського районного суду Закарпатської області, пише "Антікор".

Як стало відомо, громадянка Чехії, яка є уродженкою Севастополя, намагалась вивести за кордон чоловіка. Для цього вона заховала його у багажнику автомобіля, а коли це помітили прикордонники, то вчинила скандал та намагалась прорватись через кордон. Однак правоохоронці її затримали.

Вже згодом, під час суду, жінка визнала свою провину. Вона пояснила, що чоловік поскаржився, що не може виїхати з України та запропонував жінці провести його у багажнику, на що та погодилась.

Біля пункту пропуску "Лужанка" чоловік заліз до багажника автомобіля. Проте під час огляду транспортного засобу громадянина помітили прикордонники. Жінка визнала, що пошкодила шлагбаум на кордоні та намагалась втекти, проте посеред поля автомобіль припинив заводитись і вона заснула, там її і затримали.

Суд визнав громадянку винною за ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 342 КК України. Їй призначили один рік іспитового терміну. Жінка повинна періодично приходити для реєстрації до органу з питань пробації та повідомляти про свої місце проживання.

Нагадаємо, що у Чехії викрили російського агента, який розповсюджував кремлівську пропаганду.

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