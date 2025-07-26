Напівоточення Покровська: що стоїть за тривожною активністю росіян

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські війська формують напівоточення довкола Покровська на Донеччині. Існує загроза, що вони візьмуть під вогневий контроль логістичний шлях до міста.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

«Стосовно відсутності просування, з цим не можна погодитись. Бо так щоб зовсім просування не було, такого нема. І якщо ми подивимось на мапу біля Покровська, то ми в цьому пересвідчимось. В останні два-три тижні ворог пройшов і мав успіхи на північ від Покровська. І там є загроза того, що він вийде на населений пункт Родинське, захопить там шахту і у такий спосіб зможе вогнем перекривати логістику, яка підходить до Покровська», — зазначив він.

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За словами Поповича, такі дії російської армії є тактичними, але становлять серйозну загрозу для української оборони.

«Просування ворога тактичні, але вони присутні. І ці тактичні просування мають доволі загрозливий характер», — підкреслив військовий оглядач.

Він також зауважив, що активізувалися дії диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) окупантів, що може бути сигналом підготовки до наступу.

«Вони проривалися в Покровськ, їх знищували. Наразі вдається цю ситуацію контролювати, але сама по собі ця тенденція тривожна… Росіяни формують зараз напівоточення навколо Покровська. А те, що зараз намагаються працювати ДРГ — це підготовка до наступальних дій. Вони хочуть просочитися, закріпитися. Не вдалося на одній локації, будуть робити на іншій. І водночас це ще й розвідка боєм», — пояснив він.

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Попович також наголосив, що робота ДРГ змушує українське командування реагувати та відволікати сили на локальні прориви.

«Це ще й відволікання наших сил, тому що ми змушені реагувати на ці прориви», — резюмував експерт.

Ситуація поблизу Покровська залишається напруженою. Українські сили контролюють місто, однак збереження вогневого контролю над логістикою ворогом може створити критичні труднощі найближчим часом.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, захопили селище Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області Новоекономічне, що на північний схід від Покровська, та, схоже, проводять обмежені диверсійні та розвідувальні місії в Покровську.

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Один пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська утримують позиції поблизу шахти «Капітальна» на захід від Новоекономічного та на південь від шахти, зазначають в ISW.

Росіянин стверджував, що солдати РФ нібито просунулися й далі на північний схід від Покровська поблизу Никанрівки, Бойківки та Затишок, а також на південь від Покровська поблизу Сухого Яру та Новоукраїнки.