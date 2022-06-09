Напоготові 28 "Калібрів": у Чорному морі є три надводні і один підводний носій ракетного озброєння РФ

У Чорному морі держава-терористка Росія тримає в готовності три надводні і один підводний носій ракетного озброєння.
Зазначається, що напоготові окупантів перебуває 28 "Калібрів". Вони готові до завдання ракетних ударів по території України.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Не піддавайтеся паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і виважено, дотримуйтеся норм і обмежень, встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам", заявили в командуванні.
Зазаначається, що в акваторії моря угруповання різнорідних сил Чорноморського флоту РФ, "тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя", відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет й авіації.
"Зокрема, відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2", які ними встановлено на корабельно-катерному складі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розпочалася 106 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 9 червня.
Читайте також:
- Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі: хочуть посилити контроль над трасою
- "Чути гуркіт боїв": Арестович повідомив, що ЗСУ вже майже за 20 кілометрів від Херсона
- З 1800 дієздатними залишилися 600: ЗСУ вщент розбили мотострілкову бригаду окупантів