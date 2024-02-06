Напоготові понад 40 "Калібрів": Гуменюк попередила про ракетну загрозу

Перебування на бойовому чергуванні російських ракетоносіїв може свідчити про підвищення рівня готовності та злагодженості перед їхнім застосуванням.

Попри ураження російських військових кораблів, ворог має потенціал для ракетного удару. Зараз напоготові у Чорному морі є ракетоносії, спорядження яких сягає понад 40 "Калібрів".

Про це начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла "24 каналу".

За даними Гуменюк, у Чорному морі була вражена третина військових кораблів Росії. Але навіть попри те, що ворожий флот серйозно потерпає від успішних українських атак, він залишається боєздатним і небезпечним.

Також читайте Масовані ракетні удари Росії можуть почастішати: Жданов назвав дату

Речниця захисників півдня вказала, що максимальна боєздатність російського флоту – це ракетні носії. Вони становлять загрозу для всієї території України. Гуменюк сказала, що засоби ворога достатньо потужні та мають потенціал для ракетного удару.

"Зараз напоготові у Чорному морі є ракетоносії, спорядження яких – понад 40 ракет типу "Калібр". Якщо говорити про загальну готовність, це свідчить про те, що ворог, зарядивши всі ракетоносії, тільки тоді переміщував їх з одного пункту базування в інший", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Читайте провідні новини дня:

Вона додала, що в окупантів є розуміння, що ці засоби доведеться застосовувати, і відповідні розпорядження про таку готовність вже віддали. Перебування на бойовому чергуванні російських ракетоносіїв може свідчити про підвищення рівня готовності та злагодженості перед їхнім застосуванням.

Нагадаємо, Гуменюк звернула увагу, що останнім часом росіяни застосовують точкові ракетні атаки по Україні. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються перевірити готовність українських систем ППО.

Читайте також: