"Наполегливо запропонують проголосувати": в Україні розпочалися "референдуми" окупантів

У п'ятницю, 23 вересня, на окупованих Росією українських територіях розпочалися так звані "референдуми". Загарбники можуть почати ходити будинками, "наполегливо пропонуючи" проголосувати.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він порадив, що найкращий спосіб уникнути цього - просто не відчиняти двері. У ці дні виламувати двері і вламуватись у житла вони не повинні - це буде перебір навіть для орків, написав Соболевський.

"Якщо ви все ж таки відчинили двері цим "гостям" - у жодному разі не не беріть бюлетені і не заповнюйте їх! Найкращим вашим обґрунтуванням відмови буде - "я не хочу потім сидіти у в'язниці". Це шоу жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти не несе, але у тих, хто взяв участь у референдумі, можуть бути потім юридичні проблеми", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 23 вересня розпочався "референдум" про приєднання до Росії.

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