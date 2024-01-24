Наполягати на укладанні перемир'я між РФ та Україною марно: експерт назвав 6 перешкод для перемовин

Існує принаймні шість причин, що унеможливлюють переговори та компроміс між Росією та Україною. Йдеться про чинні українську та російську Конституції, внутрішні політичні ландшафти України та РФ, потреби Криму та роль півострова для Росії, а також історичну пам'ять народів Східно-Центральної Європи.

Таку думку висловив аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS) Андреас Умланд у колонці для видання "Українська правда".

На думку Умланда, кожний із 6 чинників вагомий сам собою, а їхній сукупний вплив на тих, хто ухвалює рішення в Москві та Києві, суттєвий.

"Наразі наполягати на тому, щоб Україна і Росія уклали перемир'я на основі переговорів, не кажучи вже про стійкий світовий договір, як це робить частина неукраїнських політологів, марно. Дотримання цієї стратегії не тільки не принесе результатів, а й може відвернути увагу, енергію та зусилля, необхідні для пошуку більш перспективних шляхів врегулювання найбільшого військового міждержавного конфлікту Європи з часів Другої світової війни", — зазначив експерт.

Самопроголошене право РФ на п'ять окупованих українських областей є історично сумнівним

Перш за все, за словами аналітика, перешкодою для перемовин між Києвом і Москвою є базові норми міжнародного права, тобто непорушність кордонів і територіальна цілісність держав, які порушила Росія.

Експерт нагадав, як Росія, вийшовши за межі "неформальної стратегії підриву незалежних держав, що вийшли зі складу її колишньої імперії", анексувала Крим і зробила його офіційною частиною своєї псевдофедерації.

У вересні 2022 року Москва повторила цей неординарний крок і оголосила чотири південно-східні материкові регіони України частиною Російської Федерації. Для їхнього повного включення до складу Росії було змінено внутрішнє законодавство.

"Всупереч думці, поширеній у Росії та серед деяких введених в оману зовнішніх спостерігачів, самопроголошене право Росії на п'ять окупованих українських областей також є історично сумнівним", — зазначив Андреас Умланд.

Водночас, щоб перегляд Конституції в Росії став реальністю, мають докорінно змінитися як режим у Москві, так і ситуація на фронті в Україні.

"Іншими словами, російська формально-юридична реверсія путінської експансіоністської авантюри відбудеться тільки після, а не до її матеріального завершення. Сподівання на те, що Україна або/та Росія зможуть у результаті дипломатичного процесу домогтися хоча б тимчасового скасування своїх чинних конституцій, нереальна", — пояснив Андреас Умланд.

Також аналітик не вважає реальним повернення Криму Україні в результаті переговорів.

"Захопивши півострів 2014 року, він (президент РФ Путін — ред.) зрозумів, що для сталого економічного розвитку чорноморської перлини Росія мусить окупувати й материкові території України на північ від Криму. В період із 2014 до 2021 року анексований Крим був не тільки найнезаконнішим, а й найбільш дотаційним регіоном РФ", — додав він.

Тим часом в Офісі президента України запевнили, що переговори можливі лише тоді, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров знову підняв тему так званих мирних переговорів з Україною, заявивши про готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості". Він стверджував, що всі заяви про те, що президент РФ Володимир Путін проти переговорів не є правдивими.

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