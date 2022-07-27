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"Напрацьовуються нові рішення": Зеленський про притягнення Росії до відповідальності через війну

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"Напрацьовуються нові рішення": Зеленський про притягнення Росії до відповідальності через війну

Фото: ТСН.ua

Україна намагатиметься притягнути Росію до відповідальності через війну.

Для цього відбулось  спільне засідання Міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участю українських нардепів. 

Про це 27 липня під час свого традиційного звернення до українців сказав Володимир Зеленський. 

"Сьогодні відбулося спільне засідання Міжнародної санкційної групи під керівництвом Андрія Єрмака і Майкла Макфола за участю представників українського парламенту – керівництва Верховної Ради та фракцій і груп. Напрацьовуються нові рішення, які збільшать ціну для Росії за війну. Зокрема, є ініціатива щодо посилення відповідальності на рівні Євросоюзу за ухилення від санкцій та ініціатива щодо обов’язкового розкриття інформації про будь-які ділові контакти, спільне володіння корпоративними правами та власністю з громадянами Росії. Санкційна група Єрмака-Макфола буде координувати свою роботу з представниками нашого парламенту", - сказав президент. 

Нагадаємо, Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

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