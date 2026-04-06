Натрапили на вибуховий предмет в траві: на Сумщині загинули двоє людей
На Сумщині внаслідок підривів на вибухівці загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.
На прикордонні Сумської області зафіксовано нові випадки підривів на вибухонебезпечних предметах — є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, трагедія сталася в одному із сіл Свеської громади. Під час гасіння загоряння трави люди натрапили на вибухонебезпечний предмет.
Унаслідок детонації загинули 52-річний чоловік і 70-річна жінка.
«Вони отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці. Щирі співчуття рідним і близьким», — повідомив Григоров.
Ще один інцидент стався вже наступного дня в іншій частині громади. Двоє чоловіків їхали трактором знайомим маршрутом і наїхали на вибухівку.
Попередньо встановлено, що це був боєприпас, скинутий російським дроном. Чоловіки 53 і 48 років отримали уламкові поранення та були госпіталізовані.
Очільник області наголосив, що ворог активно застосовує дистанційне мінування, зокрема за допомогою безпілотників, і закликав жителів бути максимально обережними та не наближатися до підозрілих предметів.
Нагадаємо, останніми днями в різних регіонах України фіксують небезпечні випадки з вибухонебезпечними залишками дронів-камікадзе типу Shahed drone.
Як повідомляв радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, деякі безпілотники після падіння не вибухають одразу, а детонують із затримкою.
Унаслідок таких інцидентів уже загинули щонайменше п’ятеро цивільних — люди підходили до місць падіння уламків.
Причини відкладених вибухів наразі з’ясовуються. Громадян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них відповідні служби.