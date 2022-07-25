Направили ракету на будинок із дитиною: у Торецьку викрито мережу коригувальників російських авіаударів (фото, відео)

Поліцейські зібрали докази про причетність коригувальників до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам.

Поліцейські викрили в Торецьку на Донеччині мережу коригувальників російських авіаударів.

Усі вони – місцеві мешканці, адміністратори telegram-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучання снарядів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зокрема ворожі агенти спрямували ракету на житловий будинок, вбивши цілу родину – бабусю, маму та 17-річну онучку.

Злочинну групу виявили оперативники кримінальної поліції Торецька спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Донецької області. В результаті масштабної роботи правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою месенджера Telegram.

Слідчі встановили, що 29-річна мешканка Торецька за грошову винагороду здобувала та передавала інформацію про розташування військових ЗСУ. Геолокації відсилала головній адміністраторці telegram-каналу, що мешкає на території РФ.

"Проте під вогнем опинялося й цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам. Зокрема, російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми. Серед загиблих – 17-річна випускниця", - йдеться у повідомленні поліції.

В аналогічних діях викрито чоловіків 25 і 32 років.

Усіх трьох учасників групи затримано, їхніх кураторів ідентифіковано.

Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.

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