"Скеровують у військкомати проти волі": окупанти кидають на війну жителів нещодавно захоплених міст

Російські війська зазнають суттєвих втрат особового складу, тому поповнюють свою піхоту жителями нещодавно захоплених українських міст та сіл. Так, до ворожого війська забирають навіть незамінних шахтарів.

Лише у Старобільську цього тижня окупанти вже відправили на війну близько 80 чоловіків. Ними поповнюється склад штурмових груп, які ЗСУ регулярно знешкоджують.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, якого цитує пресслужба.

Він наголосив, що російські війська не рахують втрати, тому що переважно гинуть жителі окупованих територій.

"Росіянам вони не потрібні на майбутнє, бо вже вісім років населення "лнр" є тягарем для бюджету рф. Зараз ці фінансові втрати чоловіки й відпрацьовують. На окупованих у 2014 році територіях вже мобілізували усіх, кого можна. Зараз забирають навіть незамінних шахтарів", – йдеться в заяві очільника Луганщини.

Він також зауважив, що ейфорія "асвабаждения" швидко минула і в нещодавно захоплених містах та селах, адже потрібно виправдовуватися на фронті.

"Страждають ті, хто не встиг евакуюватися в безпечні регіони України. Їх направляють у військкомати проти волі", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що 3 серпня окупанти вимушені були відступити зі значними втратами на 14 ділянках Луганщини, де вони намагалися покращити тактичне положення.

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