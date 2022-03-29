Наприкінці тижня повинне відбутись наступне засідання Верховної Ради

Народні депутати працюють у посиленому режимі для того, щоб швидко приймати потрібні закони.

Пленарне засідання Верховної Ради повинне розпочатись наприкінці цього тижня.

З міркувань безпеки, було вирішено не транслювати наживо роботу парламенту. Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

“Зараз, на жаль, з міркувань безпеки не можна висвітлювати все, але ми у режимі фактично постійно діючої погоджувальної ради, розглядаємо перелік законів, які нам дає Кабмін, які надають народні депутати” – розповів Олександр Корнієнко.

З початку війни, Верховна Рада ухвалила 40 законів, тож, нардепи працюють у посиленому режимі. Треба зазначити, що робота стала кращою через згуртованість усіх політичних сил.

Нагадаємо, що нещодавно в Раді зареєстрували законопроєкт, який спрямований на заборону проросійських партій в Україні.

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