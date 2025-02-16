Військові експерти НАТО вважають, що використання Україною західної зброї за радянськими стандартами зменшує її ефективність і створює ризик виснаження запасів боєприпасів у країнах-партнерах.

У військовому командуванні НАТО виникли серйозні розбіжності з Україною щодо тактики ведення бойових дій. Джерела в британському оборонному відомстві звинувачують українську армію у надмірних витратах західної зброї та техніки через застосування радянських підходів до війни.

Про це повідомляє The Sunday Telegraph.

За даними видання, українські сили поєднують надане НАТО озброєння зі стратегією, що базується на масованому вогневому впливі, замість точкових ударів, на яких будується військова доктрина Альянсу. Внаслідок цього, значна кількість західного озброєння використовується не за призначенням, що призводить до значних втрат дорогої техніки.

Помилкове застосування високотехнологічної зброї

Один із британських військових інструкторів, який навчав українських військових, повідомив, що Київ використовує британські протитанкові комплекси NLAW як дешеві радянські РПГ.

NLAW – це сучасна протитанкова ракета одноразового використання, яка коштує близько 20 000 фунтів стерлінгів за одиницю. Великобританія передала Україні понад 5000 таких установок.

За словами джерела, українським військовим було доручено надати відеозаписи коректного використання цієї зброї. Проте отримані кадри засвідчили, що вони застосовували її хаотично, запускаючи одразу кілька NLAW у напрямку російських позицій, щоразу витрачаючи понад 100 000 фунтів стерлінгів на один залп.

Нерівність стратегій між Україною та НАТО

У матеріалі The Sunday Telegraph наголошується, що Росія робить ставку на масове виробництво дешевих боєприпасів і артилерії, тоді як країни НАТО орієнтуються на високоточну зброю та маневрену тактику загальновійськових підрозділів.

Західна стратегія ведення бою передбачає комбіновані операції, коли бронетехніка, піхота, артилерія та авіація діють синхронно, забезпечуючи флангові маневри та точкові удари. Такий підхід вимагає:

високотехнологічної зброї

надійного зв’язку та координації між підрозділами

досвідченого командування, яке має повну картину бою

У свою чергу, Росія дотримується більш традиційної моделі, де окремі підрозділи діють автономно, а "витратні" піхотні частини спрямовуються в наступ для захоплення вигідних артилерійських позицій. Російські танки здебільшого застосовуються не для атак, а для дистанційних обстрілів українських позицій.

Доктрина ВС РФ та комбінована стратегія НАТО. / Фото: The Telegraph

Військові експерти НАТО вважають, що використання Україною західної зброї за радянськими стандартами зменшує її ефективність і створює ризик виснаження запасів боєприпасів у країнах-партнерах.

Українські війська, за словами джерел, ніколи не мали достатньо часу для повноцінного опанування тактики НАТО. Британські інструктори порівнюють їхню підготовку зі скороченими курсами резервістів, де місяці навчань згортаються у двотижневі програми.

Крім обмеженого часу, серед українських військових була й пряма недовіра до доктрини НАТО. Деякі з них вважали, що західні методи не відповідають реаліям фронту, які не мали аналогів у бойовому досвіді союзників. Це призвело до ситуацій, коли інструктори британської армії в Україні відчували загрозу фізичного насильства з боку місцевих бійців і навіть тягнулися до зброї.

Ще однією проблемою стало нехтування принципом НАТО "нічого не залишати позаду" у питанні техніки. Українські підрозділи неодноразово кидали на полі бою командно-пускові установки Javelin, які можна використовувати повторно. Вартість кожної з них перевищує 100 000 доларів США, а їхні запаси у Британії не будуть поповнені до 2027–2028 років. За словами джерел у російській армії, вони регулярно знаходять західну зброю, яку залишили українці.

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"Росіяни тепер, ймовірно, мають більше Javelin, ніж британська армія", — заявило британське джерело. Він додав, що підтримка України базується на "брехні", оскільки Київ не виконує зобов’язань щодо ефективного використання переданої зброї.

Крім проблем із тактикою, британські джерела повідомляють про корупційні випадки під час підготовки українських військ. Час від часу зникали вантажівки з обладнанням, а бронетехніка, яка прибувала у військові частини, не мала ключових деталей, "включно з ременями безпеки".

Україна, зі свого боку, звернулася до західних союзників із проханням постачати дешевшу зброю, що змусило європейські країни шукати старі запаси радянського озброєння у країнах колишнього Варшавського договору.

Результати навчань у західних країнах також ставляться під сумнів. 155-а українська бригада, яка пройшла підготовку у Франції за стандартами НАТО, взимку фактично розпалася через хаос у командуванні та високі втрати. Командир 108-го українського батальйону Сергій Філімонов заявив, що підхід НАТО "не відповідає реаліям сучасної війни" і є не лише неефективним, а й небезпечним. За його словами, ще щонайменше 10 українських бригад мають аналогічні проблеми.

Дослідження Дослідницької служби Конгресу США у березні 2024 року підтверджує, що високопоставлені українські офіцери дедалі більше повертаються до радянської військової доктрини. Окремо зазначається, що генерал Олександр Сирський, який отримав військову освіту в Москві у 1980-х роках, став головнокомандувачем ЗСУ у 2024 році.

Документ німецької армії за 2023 рік також свідчить, що українські військові ігнорують ключові елементи західної підготовки, що фактично зводить нанівець переваги зброї та тактики НАТО.

Документ також зазначає, що Україна не застосовує західні маневрені методи ведення війни, натомість розбиваючи формування НАТОвського типу на дрібніші підрозділи. Це пояснюється українською "оперативною доктриною", яка глибоко вкоренилася в офіцерському корпусі та визначає бойові дії за радянськими принципами.

Попри критику, Міністерство оборони Великобританії наголосило, що підтримка України залишається "непохитною". За їхніми даними, завдяки британським навчальним програмам понад 52 000 українських новобранців отримали "життєво важливі бойові навички", які вони змогли застосувати безпосередньо на передовій.

"Навчальна місія проводиться з урахуванням розвідувальних даних і змінюється відповідно до потреб та вказівок Генерального штабу України", – йдеться у заяві.

Українські військові не надали офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Представники НАТО також утрималися від будь-яких заяв.

Раніше повідомлялось, що російська армія адаптувала деякі свої тактики на фронті для компенсації нестачі обладнання та дедалі більше для просування вздовж лінії фронту покладається на піхотні штурми.