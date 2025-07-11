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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Напруга зростає: Трамп погрожує Росії після удару по пологовому будинку у Харкові

Президент США Дональд Трамп прокоментував російський удар по пологовому будинку в Харкові та анонсував подальші дії, що матимуть наслідки для Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 11 липня, перед вильотом до постраждалого від повені Техасу, зробив «неоднозначну погрозу діями» проти Росії після того, як путінська армія завдала удару по пологовому будинку в Харкові.

Про це повідомляє The Independent.

Ця погроза пролунала у відповідь на запитання журналістів, чи знає президент США про наслідки російської атаки по Харкову, в результаті якої було поранено дев’ятьох людей.

«Так, я в курсі. Ви побачите, що станеться», — відповів Трамп.

Коментар Трампа пролунав менш ніж за добу після того, як він анонсував «велику заяву» щодо Росії та війни в України наступного понеділка. Президент також зазначив, що немає «жодної причини» для продовження російських атак на Україну, і поскаржився, що досягти припинення вогню в цій війні, яку Путін розпочав у 2022 році, виявилося «важче», ніж очікувалося.

Трамп також наголосив, що все більше «розчаровується» в Росії, і повторив свою недавню обіцянку відправити Україні більше зброї. Він уточнив, що США робитимуть це через НАТО, і Альянс повністю профінансує ці постачання з американських запасів.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по центру міста, у район житлової забудови. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав працюючий медичний заклад.

Пізніше стало відомо, що зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. На щастя, ніхто з них не постраждав, але через пошкодження будівлі пацієнтів евакуювали в інший медичний заклад.

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