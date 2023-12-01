Росіяни все більше втомлюються від війни режиму Володимира Путіна проти України.

Війна Росії проти України призвела до виникнення нових соціальних суперечностей і загострення вже наявних усередині країни, які залишаються вельми помітними в російському інформаційному просторі, незважаючи на зусилля, які Кремль докладає для цензури.

Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, родичі мобілізованих військовослужбовців продовжують подавати скарги і заклики про допомогу мобілізованим, незважаючи на повідомлення про спроби цензури з боку Росії.

29 листопада російське опозиційне видання "Важные истории" повідомило, що від початку повномасштабного вторгнення до Україну 2022 року росіяни надіслали до управління президента РФ із роботи зі зверненнями громадян понад 180 000 скарг із питань, які стосуються Міністерства оборони (МО).

Більшість цих скарг, як повідомляють експерти, стосуються виплат військовослужбовцям, мобілізаційного статусу, зниклих безвісти і поганого медичного обслуговування.

Кремль також використовує нещодавню етнічну напруженість у Росії для підтримки заходів з нарощування сил і звернення до російських ультранаціоналістів, створюючи цикл, який тримає цю напруженість на передньому плані ультранаціоналістичного діалогу.

Нагадаємо, нещодавні опитування показали, що 67% росіян не проти того, аби Путін закінчив так звану спеціальну військову операцію.

41% росіян вважає, що РФ досягла поставлених цілей "спецоперації". Водночас 43% вважають, що цілі "СВО" досягнуті не були.

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