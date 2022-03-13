Нараховані автоматично під час воєнного стану допомоги, пільги та субсидії повертати буде не потрібно - Мінсоцполітики

Нараховані автоматично під час воєнного стану допомоги, пільги та субсидії повертати буде не потрібно - Мінсоцполітики

Після завершення воєнного стану одержувачі мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.

Кабінет міністрів автоматично продовжив строк виплати державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, на період введення воєнного стану. Надлишкові суми, які можуть бути виплачені в цей час, повертати буде не потрібно.

Про це повідомляє пресслужбу Мінсоцполітики.

"Проведення перерахунку та повернення відповідних виплат одержувачами після припинення терміну дії воєнного стану відповідним рішенням уряду не передбачено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навіть якщо протягом дії воєнного стану у отримувачів змінився розмір доходу або інші обставини, які могли призвести до зменшення призначених раніше розмірів соціальних допомог, пільг та субсидій, то навіть за цих обставин такі отримувачі продовжать одержувати виплати у раніше призначених розмірах протягом воєнного стану, а після його завершення держава не вимагатиме повернути суми, отримані внаслідок автоматичного продовження строків таких допомог.

Після завершення воєнного стану одержувачі, яким виплату державної соціальної допомоги та пільг було автоматично продовжено, мають протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб в подальшому продовжувати отримувати допомоги та пільги.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця. Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався.

ТСН.ua